10 orman görevlisi şehit oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi hayatını kaybetti. Taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Eskişehir’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu. 14 orman işçisi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ
"Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
"Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun."
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA
"Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 orman işçisinin şehit olmasının ardından taziyede bulundu.
Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir’deki orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
KURUM: HABERİN ACISI DÜŞTÜ YÜREĞİMİZE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Eskişehir’den gelen haberin acısı düştü yüreğimize. Seyitgazi’de devam eden orman yangınında Yeşil Vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Eskişehir’deki yangınlarla kahramanca mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Fedakârca görev yaparken yaralanan kardeşlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Eskişehir’de çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kahraman orman işçimizin acı haberini derin bir teessürle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun" ifadelerini kullandı.
DESTİCİ’DEN TAZİYE MESAJI
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, taziye mesajında şunları söyledi:
“Seyitgazi’de çıkan orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden kahramanlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine, Orman Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."
İLETİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum. Yeşil Vatanımızı korurken şehit düşen kahramanlarımızın mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun"
EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Allah vatanımızı tüm felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun."