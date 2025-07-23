10 orman görevlisi şehit oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Eskişehir’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu. 14 orman işçisi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

"Eskişehir’deki orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"

"Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun."

"Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

KURUM: HABERİN ACISI DÜŞTÜ YÜREĞİMİZE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Eskişehir’den gelen haberin acısı düştü yüreğimize. Seyitgazi’de devam eden orman yangınında Yeşil Vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Eskişehir’deki yangınlarla kahramanca mücadele ederken şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Fedakârca görev yaparken yaralanan kardeşlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Eskişehir’de çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kahraman orman işçimizin acı haberini derin bir teessürle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun" ifadelerini kullandı.