10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, ders işlenecek mi?
Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi derin yankı uyandırmıştı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan sosyal medya hesabından ''Tüm meslektaşlarımı ve öğretmen adaylarımızı destek olmaya davet ediyorum.''mesajını vermişti. Konuyla ilgili öğretmenlerin ve sendika üyelerinin 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi planlandığı iddiaları var. Peki 10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, öğretmenler derse girecek mi?
- 1
İstanbul’da lise müdürünün hayatını kaybetmesi eğitim camiasını derinden etkiledi. 10 Mayıs’ta öğretmenlerin ve bazı sendika üyelerinin bu olaya tepki olarak eylem yapacağı iddiaları bulunuyor. Peki 10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, açıklama var mı?
- 2
10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA VAR MI?
10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediliyor. Bazı sendikaların sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği biliniyor.
10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğu vurgulandı.
MEB AÇIKLADI: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
MEB, okullarda tatil olmadığını eğitimin planlı şekilde devam edeceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu olayın ardından (9 Mayıs Perşembe)bugün bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"
İbrahim Oktugan’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini vurguladı.
- 3
"ÖĞRETMENLERE YÖNELECEK HİÇBİR BASKI VE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"
Bakan Tekin; bir eğitimci, bir baba ve bir vatandaş olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin güven içinde eğitim görebilmeleri, öğretebilmeleri için gereken her şeyi yapmak konusunda kararlı olduklarını bildirdi.
"Öğretmenlerimize yönelecek hiçbir baskı ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi, öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi buradan bir kez daha tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." diyen Tekin, yaşanan acı olayın eğitim camiası olarak derinlemesine mücadele ettikleri bir konu olan eğitimde şiddetin kökünü kazıma çabalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Bu soruna çözüm üretmenin topyekûn ve kararlı bir mücadele ile mümkün olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Bizler bu konuda alınması gereken bütün tedbirleri bugüne kadar almaya çalıştık, almaya devam edeceğiz ancak bu konuda velilerimizden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve kısacası tüm paydaşlarımızdan bize destek olmalarını, kendi sorumluluklarını daha özenli bir biçimde yerine getirmelerini özellikle istirham ediyoruz." diye konuştu.
Bakan Tekin, öğretmen başta olmak üzere ailesine, topluma ve milletine saygıyı emreden geleneğe ve değerlere, eğitim öğretim süreçlerinin içinde daha belirgin bir biçimde yer vermeyi önemsediklerini söyledi.
Öğretmenlerden de bir beklentisinin bulunduğunu dile getiren Bakan Tekin, "Aramızdaki her türlü fikir, düşünce ayrılıklarını, yaşam tarzı farklılıklarını bir tarafa bırakarak mesleğimizin onuruna ve meslektaşlarımızın hukukuna bir milyondan fazla mensubu bulunan bir aile havasında hep beraber sahip çıkalım." dedi.
- 4
KANUN TASLAĞININ DETAYLARINI PAYLAŞTI
Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi.
Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından yeni bir hazırlık yürüttüğünü ve sürecin devam ettiğini hatırlatan Bakan Tekin, bu çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim."
Bakan Tekin, bu süreçte her bir öğretmenin yanında olacaklarını belirterek, "Onların sorunlarına kulak vermek, onların sesi olmak bizim en önemli görevimiz olacak. Onlara yönelik şiddeti asla ve asla kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi her ortamda dile getireceğiz. Bu minvalde çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.
Şiddete uğrayan eğitimcilerle ilgili farkındalığı, duyarlılığı artırmak yönündeki çabalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Ancak bu süreçte bazı öğretmen arkadaşlarımızın yayınlanan görüntülerden kişisel hak ve hukuklarının ihlal edildiğinden veyahut başka tür şiddet olayları açısından hedef gösterilme riski bulunduğundan dolayı bu konudaki görüntülerde ve haberlerde biraz daha bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda sizin yapacağınız yayınların, oluşturacağınız medya havasının bizim açımızdan çok önemli olduğunu ve bu anlamdaki desteklerinizi her daim beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum."
- 5
"SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUM"
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti.
Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarının geçen dönem yapıldığında, şiddete ilişkin düzenlemeyi ısrarla istediklerini ancak genel kurul aşamasında muvaffak olamadıklarını söyleyen Yalçın, "Sayın Bakanımızın az önce meslek kanununa ilişkin özellikle düzenleme konusundaki paylaştığı kısmı son derece kıymetli buluyorum ve bunun takibini ısrarla bizler de yapacağız." dedi.
Toplantının ardından TBMM önünde eğitimde şiddete ilişkin basın açıklaması yapacaklarını hatırlatan Yalçın, ayrıca yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etti.
Yalçın, Eyüpsultan'da bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyerek, tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.
"ÖĞRETMENE VERDİĞİMİZ DEĞER ASLINDA ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ KIYMETTİR"
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da İbrahim Oktugan'a rahmet dileyerek, bu şiddetin son olmasını arzu etti.
Bakan Tekin'in konuşmasında ifade ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eğitimde şiddeti önlemeye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Geylan, "İnşallah, meclis aşamasında süreç inkıtaya uğramaz. Bir daha böyle elim hadiselerin yaşanmasına engel olacak tedbirler hayata geçer." diye konuştu.
- 6
NE OLMUŞTU?
Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öldürülen lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.
Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.
Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrencinin okula giriş-çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.