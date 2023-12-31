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        Haberler Gündem 1 OCAK'TA OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liseler tatil mi?

        1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak Pazartesi okullar açık mı?

        1 Ocak'ta yarın okullar tatil mi? Yılbaşı için plan yapacak çalışanlar ve öğrenciler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan sorunun net cevabı belli oldu. Peki, 1 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liseler resmi tatil mi? İşte yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:25
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        • 1

          Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Yılbaşı gecesi ve sonrası için plan yapacaklar ise şimdiden "1 Ocak yarın okullar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          1 OCAK TATİL Mİ?

          Bu sene yılbaşı 31 Aralık Pazar gününe denk geldi. 1 Ocak Pazartesi günü resmi olarak tatil. Buna göre yarın ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak.

        • 3

          31 ARALIK TATİL Mİ?

          31 Aralık 2023 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat bununla birlikte 31 Aralık Pazar günü hafta sonu nedeniyle tatil olacak. Cuma gününden bakıldığında hafta sonuyla birlikte yılbaşı tatili 3 gün olmuş olacak.

        • 4

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

          Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)

        • 5

          HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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