Milyonlarca vatandaş merak ediyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi?
İlk kez 1 Mayıs 1886 yılında işçilerin uzun çalışma saatlerine itiraz etmesiyle başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün bile tüm dünyada kutlanmaya ve farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda, "1 Mayıs tatil mi?" araştırması da hız kazanıyor. İşte, 1 Mayıs'a dair merak edilenler...
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Milyonlarca ebeveyn ve öğrenci yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı için araştırmalara başladı. 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği ve tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor ve tatil mi? İşte, detaylar...
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1 MAYIS TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Doğal olarak; 1 Mayıs gününde kamu sektörü ve okullar tatil olacak.
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1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.
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1 MAYIS TÜM DÜNYADA KUTLANIYOR
Gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi.
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12 SAATLİK VARDİYALAR 8 SAATE DÜŞTÜ
14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.
Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.