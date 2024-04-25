Çöl tozu nedir, kaç gün sürecek, hangi illeri etkileyecek?
Meteoroloji'den hava durumu ve çöl tozu uyarısı gelirken Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun çöl tozu etkisini gösteriyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi olumsuz etkilenirken vatandaşlar Çöl tozu nedir, kaç gün sürecek, hangi illeri etkileyecek sorusuna yanıt arıyor. Nisan ayıyla beraber hava sıcaklıkları da artış gösteriyor. İşte Afrika'dan gelen çöl tozu etkisi hakkında detaylı bilgiler…
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Çöl tozundan etkilenen iller hava şartlarına bağlı olarak yoğunluk gösteriyor. MGM hava durumu raporu güncel olarak takip edilirken Meteoroloji, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı. Peki Çöl tozu nedir, kaç gün sürecek, hangi illeri etkileyecek?
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ÇÖL TOZU NEDİR, KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya; Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batı kesimleri ile Marmara'nın doğusu yağmurlu olacak. 44 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun çöl tozu etkili olacak. Lodosun hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maske takın" uyarısında bulundu.
Havva sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Uzmanlardan gelen yorumlara göre çöl tozunun ülkemizde birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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"MASKE TAKIN"
Çöl tozlarının insan sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabildiğini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar şunları söyledi:
"Astım ya da bahar alerjisi olanlar bu durumdan olumsuz etkilenir. O kişilerin bu dönemde dışarıya çıkmaması tavsiye edilir. Hapşırma, kuru öksürük, gözlerin yaşarması, baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilirler. Şu anda eminim ki çok büyük bir insan topluluğunun bu tip yakınmaları vardır. Ama bunun da çaresi partikül tutucu maske takmaktır. Pazartesiden itibaren yoğun çöl tozu geldi. Tamamen çöl tozu bulutu var. İzmir'de güneşi göremedik. İki gün önce Libya'da uçak seferleri iptal edildi. Türkiye'de de bugün yaklaşık 17 ilde çok etkili oldu. Bu doğal bir şey. Bahar alerjisi, maske takıldığında hafif geçer, takılmazsa ağır geçer. Bazen hastaneye yatışlarda bile artış olur. Yaklaşık 2-3 hafta boyunca maske kullansınlar" diye konuştu.
ÇÖL TOZU NEDİR?
Çöl tozu çöllerden kalkan tozların atmosferin üst tabakalarına yükselerek mesafe kat etmesini karşılıyor. Ekosistemde büyük önem taşıyan doğa olayının temel nedeni kuraklık olarak görülüyor.
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