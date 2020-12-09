ZÜMRÜDÜANKA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimler Nevşehir’in göz bebeği Ürgüp’e bağlı Karağandere Mahallesinde yapılıyor.
ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU NE?
Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...
ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI KİMLER?
SERHAT DEMİRKAN - ALP NAVRUZ
20’lerinin sonunda... Nevşehir’in en zengin ailelerinden Demirkanların büyük torunu... Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetti... Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirdi... Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetti Serhat... Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı oldu... Çalışkan, azimli, cesur ve pes etmek nedir bilmeyen bir yapısı vardı... Küçüklüğünden beri hem okudu hem de amcasının yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalıştı. Mühendisliği bitirdi. Vatani görevini yapmaya gitti… Sonra… Suriye’de şehit düştüğü haberi geldi… Ve herkesin hayatı bir anda değişti…
ALP NEVRUZ KİMDİR?
1990 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlarda yazı yazma merakı başladı. Şiir ve öyküler yazmaktadır. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Bir klasik bir spor markanın reklam yüzü oldu. Birçok oyuncu koçu ile çalıştı, oyunculuk ve kamera önü teknik eğitimleri aldı ve almaya devam etmektedir. Birçok sosyal yardımlaşma kurumlarından en iyi çıkış yapan ve yılın oyuncusu ödülünü aldı.
ZÜMRÜT KULOĞLU - CEREN YILMAZ
20’lerinin başında... Fakruzaruret içindeki Kuloğlu Ailesi’nin en büyük kızı... Anası, babası ve iki kardeşiyle müflis Körkuyu Mahallesi’nde yaşıyordu. Çalışkan, vefalı, kendinden daha çok ailesini düşünen, onurlu ve sebatkar bir kızdı. Tüm ailenin yükü onun sırtındaydı. Demirkanların holdinginde çalışıyordu ama maaşı beş boğazı geçindirmeye yetmiyordu. Ve o kadar büyük bir sırrı vardı ki bu sır yüreğini dağlıyordu…
CEREN YILMAZ KİMDİR?
6 Haziran 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Filinta ve Deli Gönül dizilerinde rol almış. Üç Harfliler : ''Adak'' sinema film'inde başrol olarak yer almıştır.
ABBAS DEMİRKAN - SELİM BAYRAKTAR
Ailenin ve konağın tek varisi ve reisi. İstediğini yapan başına buyruk, 2 çocuk babası. Kendinden küçük kardeşi ile anlaşamayan, çocukluğunda sevgi yoksunluğu yaşamış biri.
SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
17 Haziran 1975’te Kerkük’te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Antalya’da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite’si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı. Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa’yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde Ali Osman karakterine hayat verdikten sonra, HBO’da yayınlanan ‘Succession’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2019 yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu. Son olarak ‘Ottoman Rising’ projesinde Çandarlı Halil Paşa karakterini canlandırdı ve şimdi de "Zümrüdüanka" dizisinde Abbas karakterine hayat verecektir.
AZİMET DEMİRKAN - AYTEN UNCUOĞLU
70’lerinin başında... Demirkan Konağı’nın en yaşlısı ve ailenin anası... Azimet tüm aile fertlerinin saygı gösterdiği, Demirkanları birbirine kenetleyen, devlet gibi bir kadındı... Sert, kibirli, geleneklere sıkı sıkıya bağlı, en sevdiklerini bile ailenin köklü kurallarından muaf tutmayan bir yapıya sahipti... Onun sözünün üstüne söz söyleyecek kimse yoktu... Azimet Hanım evlat acısıyla yüreği dağlanmış bir anneydi aynı zamanda... Bu yüzden kaybettiği büyük oğlu Tahir’den yadigâr kalan torunu Serhat’a çok düşkündü. Serhat onun en büyük zaafıydı. Onu korumak için dünyaları bile yakardı...
AYTEN UNCUOĞLU KİMDİR?
24 Mayıs 1946 yılında doğan Ayten Uncuoğlu aslen Eskişehir'lidir. Tiyatroyla başladığı oyunculukta dizi projelerinde de yer almayı başaran Uncuoğlu, Türkiye’de unutulmayan dizilerde yer alarak unutulmaz oyuncular arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya bölümünü okuduktan sonra Tiyatro bölümünden de mezun oldu. 1988 yılında "Bir Tren Yolculuğu" adlı sinema filminde rol alan oyuncu, bu filmde arka planda kaldı. Fakat 1996 yılında başlayan "Çılgın Bediş" dizisinde rol almaya başlayan Ayten Uncuoğlu, sert yapılı okul müdiresi karakteriyle kısa sürede Türkiye’de sevildi. Ayten Uncuoğlu¸ 2000’li yıllarda da farklı projelerde yer aldı. Ekranların unutulmayan diğer dizilerinden birisi olan Aliye dizisinde yer alan Ayten Uncuoğlu, bu projelerin yanı sıra yine unutulmayan Kavak Yelleri adlı dizide de yer aldı.
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