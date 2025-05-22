Zülfü Livaneli'nin gençliğini Mert Fırat oynadı

Zülfü Livaneli'nin hayatını ele alan 'Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam' belgeselinin galası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) yapıldı. Nebil Özgentürk'ün yönettiği belgeselin hazırlık süreci 2 yıl önce başladı.

Belgesel için Zülfü Livaneli'nin aile köklerinden çocukluğuna, gençliğine, siyaset zamanlarına, hem coşkulu hem de zorluklarla geçen sanat yıllarına uzanan ve saatler süren sohbet kayıtları gerçekleştirildi.

Zülfü Livaneli

Belgesel kapsamında ayrıca Livaneli'nin katıldığı yurt içi ve yurt dışı ödül töreni, konferanslar ve konserler izlendi. Geniş bir arşiv taraması yapıldı.

Aynı zamanda Zülfü Livaneli, kardeşi Ferhat Livaneli ile stüdyoya girerek, belgeseli için yeni bir beste yaptı. Belgeselde oyuncu Mert Fırat, Livaneli'nin gençliğini oynadı.

Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk ve Mert Fırat

'Livaneli: Barışa ve Özgürlüğe Adanmış Bir Yaşam' belgeseli, toplamda 4 saati bulan 8 bölümden oluşuyor. Belgeselin özel gösterimleri için de hem 60 dakikalık hem de 115 dakikalık versiyonları hazırlandı.

Galada konuşan Zülfü Livaneli, belgeselde emeği geçen herkese, galaya gelenlere ve eşi Ülker Livaneli'ye teşekkür etti.

Mert Fırat da belgeselde canlandırdığı genç Livaneli'den bahsederek, duygularını dile getirdi.

Yönetmen Nebil Özgentürk ise 40 yıl önce Livaneli'yi bir hayranı olarak tanıdığını ve daha sonra yakın dost olduklarını anlattı.

"ONUR BELGESELİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Zülfü Livaneli'nin hayatını daha önce iki bölüm olarak 1990'da belgesel yaptığını dile getiren Nebil Özgentürk, "O günlerde tek bölüm olarak belgeseller yapıyordum. 26 yıl önce o günün televizyon standartlarını bozarak Zülfü ağabeyi iki bölüm olarak yaptım. Gururla söylüyorum daha sonra ağabey - kardeş olduk. O beni kardeşi, ben de onu ağabey saydım. Bugün de bambaşka duygular içindeyim ve onun musahibi olmaktan gurur duyuyorum. Son yıllarımız bir kardeşlik türküsü olarak geçiyor. O yüzden bir sevgi, onur belgeseli yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Galada ayrıca Erdem Şimşek ve Ferhat Livaneli, Zülfü Livaneli'nin şarkılarından izleyicilere kısa bir dinleti sundu. Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak da kısa bir konuşma yaptı.