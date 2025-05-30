Her hafta içi saat 16.00’da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında, 30 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın final heyecanı ekranlara geldi. Beş yarışmacının hafta boyunca sergilediği yemek performansları büyük ödül olan 150 bin TL için belirleyici oldu. Peki, 30 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı kim oldu? İşte, haftanın kazananı...