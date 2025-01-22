Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi Haberi Görüntüle

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Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında Zuhal Topal'in kızı Lina'nın okuldan arkadaşı Elif Boduroğlu ve ailesinin de yaşamını yitirdi.

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Zuhal Topal, kızı Lina'nın daha önce sınıf arkadaşı Elif Boduroğlu ile çektiği özçekimi "Ah pırlanta kalpli Elif'ciğim, ah dünya tatlısı çocuğum... Canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebru'cuğumuzu ve 73 canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem de ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun" notuyla yayımladı.

Zuhal Topal, daha sonra "İçim yanıyor. Anlatamam çok üzgünüm. Canımız Elif'i ağabeyi Alican'ı ve Ebru'yu kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.