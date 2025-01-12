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        Haberler Magazin Zorbalıkla yüzleşme

        Zorbalıkla yüzleşme

        'Bağlantı Hatası' "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" diyerek yalnızca gençleri değil, ebeveynleri ve tüm toplumu etkileyen bu konuda izleyicileri kendileriyle yüzleşmeye davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:54
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        Zorbalıkla yüzleşme
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        28 Mart’ta vizyona girecek olan 'Bağlantı Hatası' filminden fragman yayınlandı. Akran zorbalığını ve dijital dünyanın zorbalık üzerindeki etkisini, Türk sinemasında ilk kez bu kadar cesur bir dille ele alan film; “Zorbalık okulda değil, ailede başlar” diyerek yalnızca gençleri değil, ebeveynleri ve tüm toplumu etkileyen bu konuda izleyicileri kendileriyle yüzleşmeye davet ediyor.

        Ömer Faruk Sorak, Benhür Güzeler ve Berkin Kaya’nın ortak yapımcılığında çekilen, Gökçen Usta’nın yönettiği 'Bağlantı Hatası'ndan fragman yayınlandı. Filmin başrollerinde; Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Çağdaş Onur Öztürk, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli yer alıyor.

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        Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir boyut kazanan ve yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada toplumları derinden etkileyen zorbalığın değişen yüzünü konu alan 'Bağlantı Hatası', zaman zaman görmezden gelinen bu karanlık gerçeği sinemanın büyüsüyle cesur bir dille ele alıyor. Genç yıldızlar ve ustaları bir araya getiren kadrosu, sinemaya yakışır yapım kalitesi ile ister genç ister yetişkin olsun, her yaştan izleyiciyi farkındalığa davet eden “Bağlantı Hatası” bu yılın en dikkat çekici yapımlarından biri olmaya aday.

        Zorbalık, gençlerin hayatında yalnızca okulda değil, aile bağlarında, arkadaşlık ilişkilerinde ve çevrim içi dünyada da karşılaştıkları bir gerçeklik. Bağlantı Hatası, bu çok katmanlı meseleyi sağlam dramatik örgüsü, dinamik akışı ve temposu düşmeyen anlatımıyla işlerken sadece gençlere değil, yetişkinlere de sesleniyor. Film, aynı zamanda bir bilinçlenme çağrısı olarak da öne çıkıyor.

        Akran zorbalığının ve genel olarak zorbalığın aile ilişkileri, okul hayatı ve dijital dünyayla nasıl iç içe geçtiğini işleyen 'Bağlantı Hatası', izleyicileri gerçeklerle ve kendileriyle çarpıcı bir yüzleşmeye davet ediyor.

        “Zorbalık okulda değil, ailede başlar” mottosuyla dikkat çeken film, zorbalığın görmezden gelinmemesi, hafife alınmaması gerektiğini vurgularken ‘bunun adı zorbalık’ etiketiyle (#bununadizorbalik) sosyal medya aracılığıyla da toplumda sürdürülebilir bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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        #Bağlantı Hatası

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