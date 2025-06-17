Metin Keçeci iş buldu
Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen oyuncu Metin Keçeci, 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği duyurdu
Metin Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtmişti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti.
Oyuncu ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.
Ünlü oyuncunun siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterine hayat vereceğini duyurdu.