"TÜRKİYE MAÇI DAHA ZORLU GEÇECEK"

Türkiye ile birçok kez maç yaptıklarını belirten Dalic, "Kişilerle değil, takım olarak değerlendirebiliriz. Türk milli takımı gerçekten disiplinli, farklı yerlerde birçok takımda oynayan güçlü oyunculara sahip. Bu oyuncuları güzel kullanabiliyor, organize edebiliyor. Zaten bunu bugüne kadar gösterdiler. Ermenistan maçında da takip ettiğim zaman yine aynı kaliteli şekilde oynadıklarını, kuvvetlerinden hiçbir şey eksilmediğini gördük. Dolayısıyla biz burada kendi oyunumuza bakacağız. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz, onu göreceğiz. Galler maçı çok farklı bir havadaydı. Ben Galler'i Türkiye kadar güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Orada tek yönlü oyun sergiledik. Yarın burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız. Biz onların kendi seyircisi önünde oynayacağız. Dolayısıyla farklı bir tarz sergileyeceğiz. Maçı kazanacağımı ümit ediyorum" diye konuştu.