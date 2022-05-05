Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in kendisine yolladığı video'yu yayınladı.

Serdar Dursun'un sosyal medya hesabından paylaştığı hikayedeki video'da Ibrahimovic'in "Serdar unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak ve desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Serdar Dursun mesajın geçmişe yönelik olduğunu belirten "TBT (throwback thursday) from idol" ifadelerini yazdı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar Dursun bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.