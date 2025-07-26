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        Haberler Dünyadan Ziyad Rahbani, hayatını kaybetti

        Ziyad Rahbani, hayatını kaybetti

        Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'un oğlu bestekâr Ziyad Rahbani, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Rahbani'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:47
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        Hayatını kaybetti
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        Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz'un oğlu, bestekârı Ziyad Rahbani, hayata veda etti.

        Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, şarkıcı Feyruz ile Assi Rahbani’nin oğlu olan Rahbani'nin, "dolu dolu geçen sanat kariyeri boyunca müzik ve tiyatroda derin bir iz bıraktığı" belirtildi.

        Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Ziyad Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

        Sanat hayatına 1970'li yıllarda atılan Rahbani, müzik dünyasına kazandırdığı bestelerinin yanında politik hiciv tiyatrosu alanındaki yenilikçi eserleriyle de tanınıyordu.

        Yolsuzlukları eleştirdiği hicivlerini yayınladığı radyo programlarıyla da öne çıkan Ziyad Rahbani, Lübnan'ın önemli gazetelerinde kaleme aldığı eleştirel yazılarıyla hatırı sayılır bir üne kavuşmuştu.

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        Ziyad Rahbani, 69 yaşındaydı.

        DEVLETİN ÜST KADEMESİNDEN TAZİYE MESAJLARI

        Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Rahbani'nin kültürel hafızada derin izler bırakan istisnai bir sanat hayatına sahip olduğunu ifade etti.

        Rahbani'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Avn, sanatçı için "bir vicdan, adaletsizliğe karşı isyankar bir ses" nitelemesini yaptı.

        Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de Rahbani'nin vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajında, “Ziyadsız bir Lübnan’da besteler hüzünlü, sözler kırık dökük" yorumunu yaptı.

        Başbakan Nevvaf Selam ise, X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkına ve Rahbani ailesine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek; "Sahne, müzik ve söz aracılığıyla birçok kişinin dile getirmeye cesaret edemediğini söyledi ve on yıllar boyunca Lübnanlıların umutlarına ve acılarına dokundu" ifadelerini kullandı.

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        #Feyruz
        #Ziyad Rahbani

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