‘Zirvenin Şefleri’ Ağrı’da yetişiyor

Ağrı’da İbrahim Çeçen Vakfı ve IC Holding Turizm Grubu iş birliğiyle yürütülen “Zirvenin Şefleri” programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sertifikalarını aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanan program, Anadolu’nun zengin mutfak mirasını yaşatacak nitelikli şefler yetiştirmeyi hedefliyor.

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Gençlere profesyonel mutfaklarda uygulamalı eğitimler sunan “Zirvenin Şefleri” programı, aynı zamanda öğrencilere mesleki gelişim, yaz dönemi çalışmaları, staj ve kalıcı istihdam fırsatları sağlıyor.

Programa katılan gençler hem yöresel hem de çağdaş mutfak kültürüne hakimiyet kazanırken, sürdürülebilir mutfak yönetimi ve gıda güvenliği alanlarında da yetkinlik geliştiriyor.

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İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen sertifika törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

“İbrahim Çeçen Vakfı olarak, Kurucumuz Sayın İbrahim Çeçen’in “Bu topraklardan aldığını yine bu topraklara katmak” ilkesinden ilham alarak, toplumsal faydayı odağa alan projeler geliştiriyoruz. Nitelikli eğitimi kalıcı eserlerle destekliyor, ‘Dayanışmacı Filantropi’ yaklaşımımızla kapsayıcı ve sürdürülebilir bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. ‘Zirvenin Şefleri’ programıyla da imkânların sınırlı olduğu bu coğrafyada gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz. Mutfağa gönül veren gençlerimize sadece bir meslek değil; aynı zamanda bir kimlik ve yaşam vizyonu kazandıran bu program, kültürel mirasımızın koruyarak, geleceğe taşıma konusunda da güçlü bir toplumsal dönüşümün öncüsü. Katılımcıların yüzde 60’ını kadın, yüzde 40’ını erkek öğrencilerden oluşması; kırsal ve geleneksel yapının hâkim olduğu bir bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da son derece kıymetli.”

REKLAM GÖNÜLLÜ ŞEFLERDEN, 350 GENÇ ŞEF ADAYINA UYGULAMALI EĞİTİMLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2023 yılında açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor. IC Turizm Grubu bünyesinde görev yapan ve alanında tanınan şefler, program kapsamında laboratuvarda gönüllü olarak uygulamalı eğitimler veriyor. Modern donanımı ve altyapısıyla endüstriyel mutfak standardında tasarlanan 500 metrekarelik laboratuvar, öğrencilere hem teknik beceri hem de sahaya dayalı pratik deneyim kazandırıyor. Bugüne kadar IC Turizm Grubu’ndan 15 şefin gönüllü olarak katkı sunduğu program, yalnızca mesleki gelişimi değil; aynı zamanda özgüven, kültürel farkındalık ve vizyon gelişimini destekliyor. Son iki yılda 350 öğrenciye ulaşan Zirvenin Şefleri programı 2025-2026 öğretim yılında da devam edecek.