Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam ‘Zirvenin Şefleri’ Ağrı’da yetişiyor

        ‘Zirvenin Şefleri’ Ağrı’da yetişiyor

        Ağrı'da Zirvenin Şefleri programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sertifikalarını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Zirvenin Şefleri' Ağrı'da yetişiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı’da İbrahim Çeçen Vakfı ve IC Holding Turizm Grubu iş birliğiyle yürütülen “Zirvenin Şefleri” programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sertifikalarını aldı.

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanan program, Anadolu’nun zengin mutfak mirasını yaşatacak nitelikli şefler yetiştirmeyi hedefliyor.

        Gençlere profesyonel mutfaklarda uygulamalı eğitimler sunan “Zirvenin Şefleri” programı, aynı zamanda öğrencilere mesleki gelişim, yaz dönemi çalışmaları, staj ve kalıcı istihdam fırsatları sağlıyor.

        Programa katılan gençler hem yöresel hem de çağdaş mutfak kültürüne hakimiyet kazanırken, sürdürülebilir mutfak yönetimi ve gıda güvenliği alanlarında da yetkinlik geliştiriyor.

        REKLAM

        İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen sertifika törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

        “İbrahim Çeçen Vakfı olarak, Kurucumuz Sayın İbrahim Çeçen’in “Bu topraklardan aldığını yine bu topraklara katmak” ilkesinden ilham alarak, toplumsal faydayı odağa alan projeler geliştiriyoruz. Nitelikli eğitimi kalıcı eserlerle destekliyor, ‘Dayanışmacı Filantropi’ yaklaşımımızla kapsayıcı ve sürdürülebilir bir etki oluşturmayı hedefliyoruz. ‘Zirvenin Şefleri’ programıyla da imkânların sınırlı olduğu bu coğrafyada gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz. Mutfağa gönül veren gençlerimize sadece bir meslek değil; aynı zamanda bir kimlik ve yaşam vizyonu kazandıran bu program, kültürel mirasımızın koruyarak, geleceğe taşıma konusunda da güçlü bir toplumsal dönüşümün öncüsü. Katılımcıların yüzde 60’ını kadın, yüzde 40’ını erkek öğrencilerden oluşması; kırsal ve geleneksel yapının hâkim olduğu bir bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da son derece kıymetli.”

        REKLAM

        GÖNÜLLÜ ŞEFLERDEN, 350 GENÇ ŞEF ADAYINA UYGULAMALI EĞİTİMLER

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2023 yılında açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor.

        IC Turizm Grubu bünyesinde görev yapan ve alanında tanınan şefler, program kapsamında laboratuvarda gönüllü olarak uygulamalı eğitimler veriyor.

        Modern donanımı ve altyapısıyla endüstriyel mutfak standardında tasarlanan 500 metrekarelik laboratuvar, öğrencilere hem teknik beceri hem de sahaya dayalı pratik deneyim kazandırıyor.

        Bugüne kadar IC Turizm Grubu’ndan 15 şefin gönüllü olarak katkı sunduğu program, yalnızca mesleki gelişimi değil; aynı zamanda özgüven, kültürel farkındalık ve vizyon gelişimini destekliyor.

        Son iki yılda 350 öğrenciye ulaşan Zirvenin Şefleri programı 2025-2026 öğretim yılında da devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zirvenin Şefleri
        #ağrı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Habertürk Anasayfa