Ziraat Bankkart: 3 - Guaguas: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 3-2 kazandığı CEV Kupası play-off turu ilk maçının rövanşında İspanyol kulübü Guaguas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
CEV Kupası play-off turu ilk maçının rövanşında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Guaguas ile çıktığı ilk karşılaşmayı da 3-2'lik skorla kazanan Başkent ekibi, çeyrek finalde CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlardan biriyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Marko Oravainen (Finlandiya)
Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zonca)
Guaguas: De Amo, Bruno, Diedhiou, Bezerra, Rousseaux, Ramos (Larranaga, Almansa, Trinidad)
Setler: 25-18, 25-23, 25-21
Süre: 90 dakika