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        Haberler Gündem Güncel Zeytinlik alanı jeneratör yaktı! 2 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Zeytinlik alanı jeneratör yaktı! 2 gözaltı!

        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına sulama yapılan jeneratörden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada baba ve oğlu gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:40
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        Zeytinlik alanı jeneratör yaktı! 2 gözaltı!
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin baba ve oğlu gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'nde dün zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin inceleme başlattı.

        Yangına sulama yapılan jeneratörden çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine M.A. (68) ile oğlu E.A. (46) gözaltına alındı. Şüpheliler, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Kızılcaköy Mahallesi'nde dün, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ile çok sayıda orman ve itfaiye personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alan zarar görmüştü.

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