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        Haberler Bilgi Yaşam Zeytinin faydaları ve yararları: Düzenli zeytin yemek neye iyi gelir, faydaları nedir?

        Zeytinin faydaları ve yararları: Düzenli zeytin yemek neye iyi gelir, faydaları nedir?

        Kahvaltılıklarımızın vazgeçilmezi olan zeytin, içeriğinde yüksek oranda vitaminler ve mineraller barındırmaktadır. Her ne kadar kahvaltılıklarda sıklıkla tercih edilen bir besin olsa da, genellikle zeytinyağı yapımında kullanılır. Zeytinin faydaları ve yararları: Düzenli zeytin yemek neye iyi gelir, faydaları nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:49
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        Zeytinin faydaları ve yararları
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        Zeytin, kalp sağlığına faydalıdır ve tok hissetmenizi sağlar. Keyifle tüketimi, sofralarımızda vazgeçemediğimiz bir besin olmasının temel sebebidir. Düzenli tüketimi sağlık açısından birçok fayda sunmaktadır. Zeytinin faydaları ve zeytinin yararları nelerdir? Zeytin neye iyi gelir? Hamilelikte zeytin yemek zararlı mıdır? Siyah zeytinin faydaları ve yeşil zeytinin faydaları nelerdir? Zeytinin faydaları Canan Karatay… İşte, merak edilen detaylar.

        Zeytinin Faydaları

        Antioksidanlar Açısından Zengin

        Antioksidanlar kronik hastalıkları önlemede büyük rol oynar. Zeytinlerin kandaki glutatyon seviyelerini artırdığını öne süren çalışmalar mevcuttur. Zeytinlerdeki antioksidanlar ayrıca vücuttaki iltihapla savaşmaya yardımcı olur.

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        Kalp Sağlığına Yardımcı Olur

        Zeytini günlük olarak tüketmek kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi düzenlemenize yardımcı olabilir. Ancak aşırı tüketimi, her besinde olduğu gibi zararlı olabilir. Bu sebeple doğru miktarlarda tükettiğinizden emin olun. Zeytin, kalp sağlığını iyileştirebilecek bir yağ asidi olan oleik asit içerir.

        Kemikleri Güçlendirir

        Zeytinin sağlığa faydaları arasında osteoporozu önleme de bulunmaktadır. Zeytinde bulunan polifenoller, oksidatif stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca kemik kırığı riskini de azaltabilir.

        Kanseri Önleyebilir

        Zeytin ve zeytinyağı tüketimi, içerdiği antioksidanlar ve oleik asit nedeniyle bazı kanser türlerinin önlenmesiyle bağlantılıdır. Oleik asit, meme, kolon ve midede bulunabilecek kanser hücrelerinin yaşam döngüsünü engelleyebilir. Ancak, bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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        Alzheimer Hastalığı Ve Beyinle İlgili Hastalıklara Yakalanma Riskinin Azalması

        Zeytin ve zeytinyağındaki oleokantal, Alzheimer hastalığı ve beyinle ilgili diğer hastalık risklerinin azalmasıyla bağlantılıdır. Zeytinlerde bulunan fenolik bileşiklerin hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskini azalttığını öne süren çalışmalar mevcuttur.

        Diyabeti Önleyebilir

        Tekli doymamış yağlar bakımından yüksek olduğundan, zararlı yağlar içeren gıdaların yerine tükettiğinizde tip 2 diyabet ve obezite riskini büyük ölçüde azaltır.

        Cilt Sağlığını İyileştirmeye Yardımcı Olur

        Zeytinyağının antioksidan, vitamin ve antibakteriyel özellikleri cilt için faydalıdır. Erken yaşlanmayı önler, cildi nemlendirir, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını iyileştirir. Zeytinyağı; nemlendirici, peeling, göz makyajı temizleyici ve yüz maskesi olarak kullanılabilir. Ancak bazı kişilerde cilt tahrişine ya da tıkanmış gözeneklere sebebiyet verebilir. Bu sebeple tüm cildinize uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde yama testi yapabilirsiniz.

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        Zeytinin Yararları

        • Antioksidanların gücünü artırır.
        • Kolesterolü ve yüksek tansiyonu dengeler.
        • Ağrıyı azaltır.
        • Kanseri tedavi eder ve önler.
        • Kalp sağlığını artırır.
        • Doğal probiyotik gibi davranır.
        • Diyabet ve obezite riskini düşürür.
        • Enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olur.
        • Osteoporozun önlenmesini sağlar.

        Zeytin Neye İyi Gelir?

        Zeytin içerisindeki E vitamini ve tekli doymamış yağ asitlerinin sayesinde, serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlayarak kolon kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca zeytinyağı, mide asidini azaltarak ülser ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarının gelişmesini önlemede de yardımcı olabilmektedir.

        Hamilelikte Zeytin Yemek Zararlı Mıdır?

        Zeytin hem lezzetli hem de besleyicidir. Hamilelik sırasında tercih edilebilecek bir besindir. Zeytin; E vitamini, demir, bakır ve kalsiyum kaynağıdır.

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        Ayrıca, zeytinyağı hamile kadınlar için kan basıncını düşürmeye ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, yüksek sodyum içeriği nedeniyle hamile kadınların zeytini ölçülü tüketmeleri önerilir. Her ne kadar hamilelik sırasında zeytini listenize dâhil etmek sağlıklı bir seçim gibi dursa da, öncelikli olarak bir doktora danışmanızda yarar var.

        Siyah Zeytinin Faydaları

        • Siyah zeytin antioksidan bakımından oldukça zengindir. Vücudun serbest radikalleriyle savaşarak, bu antioksidanlar hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir.
        • Siyah zeytindeki yağlar, damar sağlığını destekler, kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler.
        • Kemikler için yararlı olan kalsiyum ve fosfor minerallerini içerir. Bu mineraller sağlıklı kemiklerin korunmasına, kemik kütlesinin artmasına ve osteoporoz riskinin düşürülmesine yardımcı olur.
        • Kanserle savaşan antioksidanlara sahiptir. Özellikle flavonoidler ve polifenoller kanser hücrelerine karşı koruyucu bir etki gösterir.
        • Siyah zeytinin içeriğindeki E vitamini ve diğer besinler sağlıklı bir cilt için olmazsa olmazdır.
        • Siyah zeytinin düşük glisemik indeksi, kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir. Diyabet riski taşıyanlar için bu oldukça önemlidir.
        • İçeriğindeki lif, sindirim sistemini destekler. Lif sindirimi kontrol eder, bağırsak hareketlerine yardımcı olur ve bağırsak sağlığını geliştirir.
        • Zeytinin içeriğinde bulunan yağ asitleri ve besinler, saç ve cilt sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilir; saçın parlaklığını arttırabilir.
        • Siyah zeytin, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir. Kilo yönetimi için siyah zeytini tercih edebilirsiniz.

        Yeşil Zeytinin Faydaları

        • Antioksidan açısından zengindir.
        • Kalp sağlığına iyi gelir, kolesterol seviyelerini dengeler.
        • E vitamini açısından zengindir.
        • Sindirim sistemini düzenler.
        • İyi bir demir kaynağıdır.
        • Kemik sağlığını destekler.

        Zeytinin Faydaları Canan Karatay

        Canan Karatay zeytinin dünyanın en sağlıklı meyvesi olduğunu belirtmektedir. Zeytin tüketimiyle birlikte kilo almayacağınızı belirten ve şekerinizin düşeceğinin altını çizen Karatay, ayrıca zeytin tüketmenin bağırsak ve beyin sağlığı üzerindeki etkilerine de değindi. Kalorisinin düşük olduğunu belirten Karatay, zeytini kilo verme sürecinde bir destek olarak değerlendirmektedir. Soğuk sıkım zeytinyağının doğal bir antioksidan olduğunu belirten Karatay, içerdiği minerallere de vurgu yaptı. Prof. Dr. Karatay, "Zeytinyağı en sağlıklı meyve suyudur. Zeytinyağının içeriği anne sütünün aynısıdır” ifadelerini kullandı.

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