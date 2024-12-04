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        Haberler Gündem Güncel Zeytinciler Ankara'da sorunlarını anlattı | Son dakika haberleri

        Bakanlıkta buluşan zeytinciler sorunlarını anlattı

        Bursa ve Balıkesir'deki ziraat odaları, zeytin için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıda bir araya geldi. Toplantıda çiftçilerin zeytin hasadı sonrası yaşanan problemleri anlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:45
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        Zeytinciler Ankara'da sorunlarını anlattı
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        Bursa'nın Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçeleri ziraat odalarının talebiyle Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çiftçilerin zeytin hasadı sonrası yaşanan problemlerini içeren bir toplantı gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bağcı ve Bakanlık genel müdürleri, Bursa ve Balıkesir Tarım ve Orman il müdürleri ve Balıkesir ziraat odalarından da temsilcilerin katıldığı toplantı 3 saat sürdü.

        Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Toplantıda bölgemizde zeytin hasadının başlamasıyla yağlık zeytin fiyatlarındaki olumsuz gelişmeler ve bunlara ilgili alınması gereken tedbirler hususunda odalarımızın görüş ve önerileri Bakanlığa sunulmuştur. Bakan Yardımcısı sayın Ahmet Bağcı zeytinyağı ihracatının artırılması da dahil kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili çalışmaların başlatılacağını bildirmiş ve ziraat odalarımız, zeytin üretimi ve değerlendirmesi işindeki kurum ve kuruluşlarla toplantıların devam edeceğini ifade etmiştir."

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