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        Haberler Magazin Zeynep Tuğçe Bayat'tan bornozlu Madrid Pozu - Magazin haberleri

        Zeynep Tuğçe Bayat'tan bornozlu Madrid Pozu

        Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, Madrid tatilinden bornozlu romantik fotoğraflarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 21:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:38
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        Bornozlu Madrid pozu
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        Birkaç ay önce çocukları Atlas'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İspanya tatiline çıktı.

        Madrid'de keyifli zaman geçiren çift, tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

        Romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

        Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına; "Madrid, arkadaşlar ve yeni maceralar" notunu ekledi.

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin

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