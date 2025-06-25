Zeynep Tuğçe Bayat'tan bornozlu Madrid Pozu
Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, Madrid tatilinden bornozlu romantik fotoğraflarla dikkat çekti
Birkaç ay önce çocukları Atlas'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İspanya tatiline çıktı.
Madrid'de keyifli zaman geçiren çift, tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Zeynep Tuğçe Bayat, paylaşımına; "Madrid, arkadaşlar ve yeni maceralar" notunu ekledi.