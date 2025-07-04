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        Haberler Bilgi Spor Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta? Zeynep Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Wimbledon'da tarihi zafer! Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta? Zeynep Sönmez kimdir?

        Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Ülkemizi gururla temsil eden Zeynep Sönmez Wimbledon'da tarih yazıyor. 75 yıl sonra bir grand-slam'de 3. tur gören ilk Türk tenisçi Sönmez, 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşacak. Peki, "Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta? Zeynep Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Zeynep Sönmez Wimbledon maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 23:55 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:57
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          Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde yoluna 3. turdan devam ediyor. İkinci turda Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya gelen Zeynep Sönmez, rakibini 7-5'lik skorlarla yenerek bir üst tura adını yazdırdı. Peki, "Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta? Zeynep Sönmez kimdir?" İşte Zeynep Sönmez'in hayatı ve biyografisi...

        • 2

          ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN?

          Zeynep Sönmez, 5 Temmuz Cumartesi günü 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşacak.

          İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda Zeynep, 3. tur maçına TSİ 13.00'ten sonra çıkacak.

          Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi unvanını alan, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olan Zeynep, korttan galip ayrılırsa bir kez daha tarihe geçecek. Zeynep Rus rakibini mağlup ederse grand slam organizasyonlarının tarihinde 4. tura yükselen ilk ve tek Türk sporcu unvanını elde edecek.

        • 3

          ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

          Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk profesyonel tenis oyuncusu. Aslen Artvin, Arhavilidir.

          Sönmez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 3 Mart 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 77.'likle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.

          4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup etti ve WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. WTA sıralamasında ise bu şampiyonlukla birlikte ilk 100'e girdi.

          2022 Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir.

          2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti.

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