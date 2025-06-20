Zeynep Sever Demirel, doğumdan sonra eski formuna kavuştu
Üçüncü bebeğini bu yıl kucağına alan Zeynep Sever Demirel, hamileliğinde aldığı 30 kiloyu kısa sürede vererek fit haliyle dikkat çekti
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bu yıl Yasmin adını verdikleri üçüncü bebeklerini dünyaya getirdi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada hamileliği süresince 30 kilo aldığını belirtmişti.
Doğumun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.
Üçüncü doğumundan sonra eski formuna hızla kavuşan Demirel’in son halini görenler, "Doğum kilolarından eser kalmamış" yorumlarında bulundu.
Fotoğraflar: Instagram