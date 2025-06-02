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        Balayı rotası Dubai oldu

        Uzun süredir birlikte olan Zeynep Özkaya ile Oğulcan Can, geçtiğimiz günlerde evlendi. Düğün sonrası balayı için Dubai'yi seçen oyuncu, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 20:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 20:26
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        Balayı rotası Dubai oldu
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        'Sihirli Annem 'dizisindeki canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile 31 Mayıs’ta evlendi.

        Zeynep Özkaya, mutluluğu sosyal medyaya da yansıttı. Oyuncu, Instagram profilinde eşinin soyadını ekledi.

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        Çift, düğünün ardından soluğu, balayı için Dubai'de aldı.

        Zeynep Özkaya, tatil keyiflerini; "Bu arada biz balayına geldik. Birkaç gün buradayız" notuyla duyurdu. Tatillerinin tadını çıkaran çift, sahilde objektiflere yansıyan neşeli kareleriyle de dikkat çekti.

        Ünlü oyuncu, balayının tüm yorgunluklarına değdiğini belirterek; "Bütün yorgunluğa değdi. Aşırı keyifliyiz" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #zeynep özkaya
        #Oğulcan Can

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