Balayı rotası Dubai oldu

'Sihirli Annem 'dizisindeki canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile 31 Mayıs’ta evlendi.

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Zeynep Özkaya, mutluluğu sosyal medyaya da yansıttı. Oyuncu, Instagram profilinde eşinin soyadını ekledi.

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Çift, düğünün ardından soluğu, balayı için Dubai'de aldı.

Zeynep Özkaya, tatil keyiflerini; "Bu arada biz balayına geldik. Birkaç gün buradayız" notuyla duyurdu. Tatillerinin tadını çıkaran çift, sahilde objektiflere yansıyan neşeli kareleriyle de dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, balayının tüm yorgunluklarına değdiğini belirterek; "Bütün yorgunluğa değdi. Aşırı keyifliyiz" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram