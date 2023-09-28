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        Haberler Magazin Zeynep Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın kızı Arzu Alara'nın 40 mevlidi - Magazin haberleri

        Arzu Alara'nın 40 mevlidi

        Zeynep Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara, 40 günlük oldu. Zeynep Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte kızı için 40 mevlidi okuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:06
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          2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmuştu.

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          Çift, dünyaya gelen bebeklerine 'Arzu Alara' adını vermişti. Arzu Alara bebeğin kırkı çıktı.

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          ARZU ALARA BEBEĞİN 40 MEVLİDİ

          Kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte bebeği için 40 mevlidi okuttu.

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          Yalıda düzenlenen mevlide Sabancı ailesinin yakın dostları katıldı.

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          Bir hâyli neşeli olan ve objektif karşısına geçen Zeynep Nazlı Sabancı ile Arzu Sabancı'nın pembe renkli kombinler tercih ettiği görüldü.

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          Mevlitten fotoğraflar ise davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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          "DUALARIMIZLA KUTLADIK"

          Arzu Sabancı, konuyla alakalı, "Arzu Alara'mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık. Gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik, çok teşekkürler" dedi.

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          "ADI UĞURLU GELSİN İNŞALLAH"

          Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Arzu Alara' ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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          "CANIM KIZIMIZ DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

          Ardından bir açıklama daha yapan Arzu Sabancı, torununa, "Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı, babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah" diyerek, seslenmişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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