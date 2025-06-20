Zeynep'in canı için ehliyetsiz sürücüye 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
Bursa'da, kullandığı otomobille 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan ehliyetsiz sürücü 19 yaşındaki Efe Ş., 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Karara, Sarıkaya ailesi tepki gösterdi
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, 9 Ekim 2024'te Efe Ş'nin (19) ehliyetsiz kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16) çarpmıştı.
ZEYNEP 10 GÜN SONRA CAN VERDİ
AA'daki habere göre Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen kazada ağır yaralanan Sarıkaya, tedaviye alındığı özel hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirmişti.
SANIK İLK CELSEDE TAHLİYE OLDU
Tutuklanan Efe Ş, ilk celsede "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.
EFE DURUŞMAYA KATILMADI
Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarıkaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Efe Ş. (19) ise duruşmaya katılmadı.
"SAĞ ŞERİDE GEÇEBİLİRDİ"
Baba Yetkin Sarıkaya, sanığın hızlı gittiğini öne sürerek, "Olayda olası kast vardır. Sanık, kaza anında kornaya, frene basabilirdi ya da o an boş olan sağ şeride geçebilirdi.
Bunları yapmamıştır, olay yerinden firar etmiştir. Kazadan sonra 112'yi aramamıştır. Bunun yerine çevresi geniş olan babasını aramıştır" diye konuştu.
2 YIL 8 AY HAPİS VERİLDİ
Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.
AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesi ve yakınları, duruşmanın ardından adliye önünde karara tepki gösterdi.