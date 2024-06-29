Beşerler kardeşler tatilde
Zeynep Beşerler, kız kardeşi Derya Beşerler ve oğlu Kerem ile Bodrum tatiline devam ediyor
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu kardeşler Zeynep Beşerler ve Derya Beşerler'in Bodrum tatili sürüyor.
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Önceki gün Bitez'de görüntülenen kardeşlerden Derya Beşerler yeğeni Kerem ile denizin keyfini çıkardı.
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Zeynep Beşerler ise onları izlemeyi tercih etti.
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Zeynep Beşerler ve Derya Beşerler'in bir arkadaşları, Kerem’i deniz içerisinde kucaklayıp fırlattı.
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O anları şaşkınlıkla izleyen Zeynep Beşerler böyle görüntülendi.