Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den aşk dolu fotoğraflar
Ünlü çift Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, çıktıkları tatilde romantik anlar yaşadı
Giriş: 24.06.2025 - 23:14 Güncelleme: 24.06.2025 - 23:14
Bir süredir birlikte olan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yoğun tempolarına kısa bir mola vererek arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Romantik anların yaşandığı tatilde, çift baş başa vakit geçirmenin tadını doyasıya çıkardı.
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, tatillerinden keyifli kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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