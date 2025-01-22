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        Haberler Objektife Takılanlar Zeynep Bastık'tan tekelleşme yorumu: Her an her şey olabiliyor - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'tan tekelleşme yorumu: Her an her şey olabiliyor

        Zeynep Bastık, son dönemde gündemde olan tekelleşme tartışmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bastık; "Her yerde her an her şey olabiliyor. Neden olmasın, vardır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 08:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:50
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        "Her an her şey olabiliyor"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık, Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık; "Bir klip aşamasındayım, onun hazırlığındayım. Bugün bir doktor kontrolüm vardı, sonrasında da arkadaşlarımla oturdum. Şimdi evime gidiyorum" dedi.

        "BENİM BAŞIMA GELMEDİ AMA GELEBİLİR"

        Zeynep Bastık, son dönemde oyunculuk sektöründe tekelleşme olup olmadığı yönündeki tartışmayla ilgili ise "Her yerde her an her şey olabiliyor. Neden olmasın, vardır. Benim başıma böyle bir şey gelmedi ama her an gelebilir bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

        "TATİL DEDİĞİN YAZIN OLUR"

        Öte yandan bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle çıktığı kar tatiliyle ilgili de; "Arkadaşlarımızla beraber gittik, güzel de bir tatil geçirdik ama ben yaz kızıyım. Yengeç burcuyum ben öyle anlamam board falan. Kış ile tatili yan yana getiremiyorum. Tatil dediğin yazın olur" diyerek güldü. Şarkıcı daha sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.

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        #Zeynep Bastık

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