Zeynep Bastık'tan 'Kör Sevdam'

Zeynep Bastık, sözü ve müziği Mert Çodur'un imzasını taşıyan yeni şarkısı 'Kör Sevdam'ı dinleyicilerin beğenisine sundu.

REKLAM advertisement1

Zeynep Bastık, hayranlarına "Sizlerden yüzlerce video geliyor. Sizin sesinizden şarkımı duymak beni çok heyecanlandırıyor. 'Kör Sevdam'ı hemen alıp benimsediğiniz, bağrınıza bastığınız için deli gibi mutluyum. Bu şarkı hem yara değişiyor hem yara sarıyor" sözleriyle seslendi.

‘Kör Sevdam’, tüm dijital platformlarda yerini aldı.