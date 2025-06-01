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        Haberler Magazin Zeynep Bastık, kayısı güzeli seçildi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık, kayısı güzeli seçildi

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 63'üncü Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Mersin'in Mut ilçesinde sahne aldı. Festivalde kendisine 'Kayısı Güzeli' brövesi takdim edilen Bastık, 2025'in kayısı güzeli seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 20:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:29
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        Kayısı güzeli seçildi
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        Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gecesinde Zeynep Bastık bir konser verdi.

        Şehir Stadı'nda sahneye çıkan Zeynep Bastık'a festival komitesi tarafından 'Kayısı Güzeli' brövesi takdim edildi.

        Şarkıcı, sahnede yaptığı konuşmada; "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Beni kayısı güzeli seçtiğiniz için çok mutluyum. Artık ben de bir kayısı güzeliyim" ifadelerini kullandı.

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        Geçtiğimiz aylarda yapılan bir ankette 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık, Mut’taki konser anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Beni dün gece 2025 kayısı güzeli seçen tüm Mut halkına, güler yüzü ve misafirperverliğiyle bizi en güzel şekilde ağırlayan Belediye Başkanı’na ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Hepinizle tanıştığıma çok mutlu oldum, tekrar görüşmek üzere Mut."

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

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        #Zeynep Bastık

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