Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi
Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtığı Serkay Tütüncü ile ilk kez Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Bir mekândan çıkan çift, gazetecileri görünce panikledi
- 1
Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini sonlandıran Zeynep Bastık, gönlünü Serkay Tütüncü'ye kaptırdı.
- 2
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kısa bir süre önce birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen Zeynep Bastık, ilk kez yeni âşkı Serkay Tütüncü ile Beyoğlu'nda görüntülendi.
- 3
Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, karşılarında basın mensuplarını görünce panikledi.
-
- 4
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, birliktelikleri hakkındaki soruları yanıtsız bırakıp daha sonra mekâna geri girdi.
- 5
Daha sonra arka kapıdan çıkmaya çalışan âşıklar, bu kez yine yakalandı ve hızlıca arabalarına binerek oradan ayrıldı.