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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü sevgili mi? Çift ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi

        Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtığı Serkay Tütüncü ile ilk kez Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. Bir mekândan çıkan çift, gazetecileri görünce panikledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 07:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:47
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          Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini sonlandıran Zeynep Bastık, gönlünü Serkay Tütüncü'ye kaptırdı.

        • 2

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kısa bir süre önce birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen Zeynep Bastık, ilk kez yeni âşkı Serkay Tütüncü ile Beyoğlu'nda görüntülendi.

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          Beyoğlu'ndaki bir mekândan çıkan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, karşılarında basın mensuplarını görünce panikledi.

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          Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, birliktelikleri hakkındaki soruları yanıtsız bırakıp daha sonra mekâna geri girdi.

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          Daha sonra arka kapıdan çıkmaya çalışan âşıklar, bu kez yine yakalandı ve hızlıca arabalarına binerek oradan ayrıldı.

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