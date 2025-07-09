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        Haberler Magazin Zeynep Bastık'a doğum günü partisi - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'a doğum günü partisi

        Zeynep Bastık, 32'nci yaşını arkadaşları ve bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü ile birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:46
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        Doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı
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        Zeynep Bastık, 32'nci yaşına girdi. Şarkıcı, doğum gününü sevgilisi Serkay Tütüncü ve yakın arkadaşlarının yer aldığı bir parti ile kutladı.

        Doğum günü partisi için kafasına büyük bir çiçek takan Zeynep Bastık, göğüs dekolteli bir elbise giydi.

        Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın doğum gününü; "Sen hep mutlu ol. Hep dans et! Gerisini ben hallederim. Yengeciğim benim. Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun" sözleriyle kutladı.

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        #Zeynep Bastık

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