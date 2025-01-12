Zeynep Bastık 3'üncü kez covid oldu
Şarkıcı Zeynep Bastık, 3'üncü kez covid olduğunu ve iyileştiğini duyurdu
Giriş: 12.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:29
Zeynep Bastık, 3'üncü kez corona virüs kaptı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bastık. hastalığı atlattığını duyurdu.
Köpeği ile arabasının içinde çektiği fotoğrafını yayımlayan Bastık, "Oğluma kavuştum. İyileştim, 3'üncü covidimi de geçirdim. Bekle beni 2025" ifadelerini kullandı.
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