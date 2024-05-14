Zeyd isminin anlamı nedir? Zeyd ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Zeyd isminin analizi

Zeyd Kuran’da Geçiyor mu?

Kuran'da ilk muhataplar arasında sadece Hz. Peygamber'in ismi dışında yalnızca Hz. Zeyd'in ismi açıkça geçmektedir. Hz. Peygamber'in adı, kendisine vahiylerin indiği kişi olarak birçok ayette geçerken Hz. Zeyd'in ismi, bazı tefsir kaynaklarına göre Zeyd bin Harise'nin adının da Kuran'da geçtiği ayetlerden biriyle anılmaktadır. Örneğin, Zeyd'in evlilik durumuyla ilgili olarak Bakara Suresi'nin 240. ayetinde "veliyyü'lehü emirreşidy" ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade Zeyd'in konumuna işaret eder.

Diğer yandan Kuran'da müşriklerden yalnızca Ebu Leheb künyesi açıkça geçer. Ebu Leheb, Hz. Peygamber'in amcası ve ona karşı düşmanlık besleyenlerden biridir. Zeyd'in adının Kuran'da geçtiği ayetler ve Ebu Leheb'in müşrikler arasında anıldığı bilgileri, Kuran'ın ilk muhatapları ve çevresi hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu bilgilere dayanarak Zeyd'in Kuran'da adı geçen önemli bir kişi olduğunu ve Ebu Leheb'in ise Hz. Peygamber'in akrabalarından biri olarak belirginleştiğini söyleyebiliriz. Zeyd isminin analizi nedir?