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        Haberler Yaşam Zeus Helios-Serapis büstü, Bolu Müzesi’nde sergilenmeye başlandı

        Zeus Helios-Serapis büstü, Bolu Müzesi’nde sergilenmeye başlandı

        Bolu'da Yeniçaydurt köyü bölgesinde bulunan Zeus Helios-Serapis büstü, birleştirme ve bakım çalışmalarının ardından sergilenmeye başlandı. Bolu Müze Müdürlüğü Arkeoloğu Hakan Ulutürk, "Zeus Helios-Serapis büstü, dünyanın birçok müzesinde var. Bizimkini ayıran yönü ise şuradaki Helios'u simgeleyen bir güneş. Yani bir küre üzerinde konumlandırılmış olması" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:59
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        Zeus Helios-Serapis büstü sergilenmeye başlandı
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        Bolu’da, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, yeni bir tarihi eser Bolu Müzesi’nde ziyarete açıldı.

        Bolu’da Yeniçaydurt köyü bölgesinde bulunan, Zeus Helios-Serapis büstü, uzun süren birleştirme ve bakım çalışmalarının ardından sergilenmeye hazır hale geldi.

        74,70 santim boyunda, ince kristalli beyaz mermerden yapılmış antik tanrı heykelinin, milattan sonra 2’nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

        "BİR BİRLEŞTİRME SÜRECİ VARDI"

        Eserin sergilenme sürecine ilişkin bilgi veren Bolu İl Müze Müdürlüğü Arkeoloğu Hakan Ulutürk, "Envanterimizde uzun yıllardan beri bulunan bir eser. Ancak depolarımızda muhafaza etmek durumundaydık. Her şeyden önce parçalı açığa çıkması nedeniyle bir birleştirme süreci vardı. İkinci bir yönü ise genel bir makam onayına ihtiyaç duyduk.

        Eserin tamamlanmasıyla ilgili birtakım bürokratik durumları vardı. Onları da tamamladıktan sonra bu şekilde teşhir edilmeye hazır hale getirdik. İsmini, hangi tanrıyı, Roma döneminde tapınım gören tanrı olduğunu zaten ikonografik olarak biliyorduk. Bilim dünyasına tanıtmak için bir metin hazırladık" dedi.

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        "BİZİMKİNİ AYIRAN YÖNÜ GÜNEŞ"

        Heykelin dünyadaki benzerlerinden farklı olduğunu ifade eden Arkeolog Ulutürk, "Zeus Helios-Serapis büstü var, dünyanın birçok müzesinde var. Bizimkini ayıran yönü ise şuradaki Helios’u simgeleyen bir güneş. Yani bir küre üzerinde konumlandırılmış olması" ifadelerini kullandı.

        "CLAUDİOPOLİS ANTİK KENTİNİN OLDUĞUNUN EN ÖNEMLİ BELGESİ"

        Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya ise eserin Bolu için bir kanıt niteliğinde olduğunun altını çizerek, "Bu eserler, Bolu’nun Claudiopolis antik kentinin olduğunun en önemli belgesidir. Çaydurt bölgesinde ortaya çıkmış bir eserdir. Oradan müdürlüğümüze kazandırılmış. Son haliyle halkımızın beğenisine sunmak için bu şekilde sergiledik" diye konuştu.

        DİKKATLE İNCELENDİ

        Bolu Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Bolu Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre Gürsoy, Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Müzenin yeni eseri, katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi. Bolu Müzesi, Müze Haftası boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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        #Zeus Helios-Serapis büstü
        #Bolu
        #Bolu Müzesi
        #haberler
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