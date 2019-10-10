Birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak kullanılan zerdeçalın hangi hastalıklara faydalı olduğunu aktaran Koran, “Mide koruyucu, gaz giderici, safra üretimini ve atılımını artırıcı etkisi olan zerdeçalın karaciğer koruyucu etkisi de vardır.