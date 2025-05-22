Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı: Teklif yapacaklar!
Ara transfer döneminde Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalan Zenit'in Portekizli oyuncuya ilgisinin sürdüğü ve yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği iddia edildi.
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Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, Rus temsilcisi Zenit'in gündeminden düşmüyor.
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Sport Express'te yer alan habere göre, Zenit'in Gedson Fernandes'e ilgisi devam ediyor.
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Zenit'in, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yaz aylarında yeniden girişimlere başlayabileceği belirtildi.
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Beşiktaş forması altında bu sezon 47 maçta sahaya çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Gedson'un kulübü Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.