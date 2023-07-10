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Zenit Fenerbahçe hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda yarışacak sarı lacivertliler, 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak. İşte, Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...