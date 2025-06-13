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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeliha Güneş'in hayatı için 4 yıl 2 ay hapis | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!

        Çanakkale'de, üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş'e, 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaparken kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olan ve asli kusurlu bulunan kamyonet sürücüsü Sezai Ç.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:25
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        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan 2024'te bisikletiyle giderken, Sezai Ç'nin kullandığı kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

        HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

        AA'daki habere göre hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

        Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeliha Güneş'in cenazesi, 30 Nisan 2024'te memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasında, tutuksuz sanık Sezai Ç. ve avukatı ile Zeliha'nın babası Satılmış Güneş, annesi Gülsüm Ekici Güneş ve ailenin avukatı hazır bulundu.

        4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

        Mahkeme, Sezai Ç'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine, kazada asli kusurlu olması nedeniyle de sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

        ANTRENMAN YAPIYORDU

        Amatör bisiklet sporcusu olan Zeliha Güneş, Çanakkale’de düzenlenecek olan 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı sırada kaza kurbanı olmuştu.

        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
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        #Çanakkale
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