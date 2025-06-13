Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan 2024'te bisikletiyle giderken, Sezai Ç'nin kullandığı kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

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HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ AA'daki habere göre hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeliha Güneş'in cenazesi, 30 Nisan 2024'te memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasında, tutuksuz sanık Sezai Ç. ve avukatı ile Zeliha'nın babası Satılmış Güneş, annesi Gülsüm Ekici Güneş ve ailenin avukatı hazır bulundu.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI Mahkeme, Sezai Ç'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine, kazada asli kusurlu olması nedeniyle de sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi. ANTRENMAN YAPIYORDU Amatör bisiklet sporcusu olan Zeliha Güneş, Çanakkale’de düzenlenecek olan 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı sırada kaza kurbanı olmuştu. Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş! Haberi Görüntüle