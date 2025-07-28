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        Haberler Dünya Zelenskiy: Trump önemli bir açıklama yaptı | Dış Haberler

        Zelenskiy: Trump önemli bir açıklama yaptı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ilişkin açıklamalarına dair değerlendirmede bulundu. Zelenskiy, Trump'ın açıklamalarının çok önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:44
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        "Trump önemli bir açıklama yaptı"
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmak için elinden geleni yaptığını belirterek güçlü ve kararlı bir şekilde hareket edilirse barışın sağlanabileceğini bildirdi.

        Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İskoçya'daki temasları sırasında Rusya'ya yönelik açıklamalarına değinen Zelenskiy, "Başkan Trump bugün son derece önemli bir açıklama yaptı." dedi.

        Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın barış çabalarını aksatmak ve bu savaşı uzatmak için elinden geleni yaptığı belli." ifadesini kullandı.

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        Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlarla baskı kurulması gerektiğini savunarak, "Gerçekten de güçlü ve kararlı bir şekilde hareket edersek barış sağlanabilir. Defalarca ifade ettik ve tüm müttefiklerimiz de bunu biliyor ki yaptırımlar kilit unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

        Barışın "güç yoluyla" sağlanmasının mümkün olacağını belirten Zelenskiy, kalıcı barışın sağlanması için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Trump, Putin'in Ukrayna'da anlaşmaya varması için "10 veya 12 günlük" yeni süre belirlemişti

        ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'ya yaptığı ziyarette, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basına açıklamalarda bulunmuştu.

        Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyleyen Trump, "Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. 50 gün oldu. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Rusya-Ukrayna savaşının anlaşmayla sona ermesi gerektiğinin altını çizen Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya yaptırım ya da ikinci gümrük vergileri uygulayabileceğinin altını çizmişti.

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