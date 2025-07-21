Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 420'den fazla İHA ve 20'nin üzerinde füzeyle saldırdığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine 420'nin üzerinde insansız hava aracı ve 20'den fazla füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy Telagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

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Saldırıda Kiev, İvano-Franivsk, Harkiv, Sumi, Herson, Mıkolayiv, Hmelnitski ile Poltava bölgelerinin hedef alındığını belirten Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Saldırılarda kreş ve apartmanlar gibi sivil altyapıların hasar aldığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın saldırıları her zaman insanlığa karşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Zelenskiy açıklamasında, saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğünü ve biri çocuk 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus ordusunun bu saldırıda farklı türden 20'den fazla füze ve 420'nin üzerinde İHA kullandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırı dalgalarının sabaha kadar sürdüğünü belirtti.

Ukrayna hava kuvvetlerinin, çok sayıda Rus füze ve İHA'sını vurduğunu aktaran Zelenskiy, hava savunma imkanların artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu, kendimizi büyük saldırılardan korumamızı sağlayacak çözümdür." ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.