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        Haberler Dünya Zelenskiy ile görüşen Biden'dan, Ukrayna'ya destek mesajı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Zelenskiy ile görüşen Biden'dan, Ukrayna'ya destek mesajı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'ya desteklerinin süreceği mesajını verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:29
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        Biden'dan Ukrayna'ya destek mesajı
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Jean-Pierre, Biden'ın, Zelenskiy ile telefonda yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini vurguladığını aktardı.

        ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarını da değerlendiren Jean-Pierre, Moskova üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ifade etti.

        Görevi 20 Ocak'ta Biden'dan devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelince Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Zelenskiy
        #Biden
        #Ukrayna
        #ABD
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