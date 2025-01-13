Zelenskiy'den "Kuzey Koreli askerleri takas" teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da esir tutulan Ukraynalılarla takas edilmesi organize edilebilirse, bu askerleri liderleri Kim Jong Un'a teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

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Zelenskiy "İlk yakalanan Kuzey Koreli askerlerin yanı sıra, şüphesiz daha fazlası da olacak. Askerlerimizin başkalarını ele geçirmesi sadece bir zaman meselesi." dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.