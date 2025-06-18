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        Zelenskiy, 40 milyar dolarlık destek istedi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, G7 ülkelerini Ukrayna'ya destek vermek amacıyla yılda 40 milyar dolarlık bir bütçe ayarlamaya çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:20
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        Zelenskiy, 40 milyar dolarlık destek istedi
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        Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Güçlü ve egemen bir Ukrayna" konulu oturumda konuştu.

        Rus ordusunun 17 Haziran'da sabaha karşı ülkesine en yoğun hava saldırılardan birini düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, saldırılarda 440 insansız hava aracı (İHA) ve 32 farklı tipten füze kullandığını söyledi.

        "Şimdilik 131 kişinin yaralandığı biliniyor. 15 kişi öldü." ifadesini kullanan Zelenskiy, ölenler arasında bir ABD vatandaşının da olduğunu belirtti.

        Zelenskiy, "Şimdilik tüm ayrıntıları açıklığa kavuşturuyoruz." diye konuştu.

        "DAHA FAZLA HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR"

        Rus saldırılarını etkili bir şekilde önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'da da bu sistemlerin üretilmesi gerektiğini kaydetti.

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        Rusya'nın İran ile askeri alanda işbirliği yaptığını, İran'ın ürettiği "Şahed" tipi İHA'ları Kuzey Kore'ye de gönderdiğini savunan Zelenskiy, sadece Ukrayna'nın değil G7 ülkelerinin de savunma imkanlarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

        Zelenskiy, "ABD Başkanı (Donald Trump) şimdi Rusya'ya yeterince baskı yapmasa bile, gerçek şu ki ABD hala en geniş küresel çıkarlara ve en fazla sayıda müttefike sahip. Hepsinin güçlü korumaya ihtiyacı olacak." dedi.

        Rusya'nın tüm ateşkes önerilerini reddettiğini ifade eden Zelenskiy, "Diplomasi şu anda kriz halinde." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan İHA sayısını artırmasına dikkati çeken Zelenskiy, "Aslında, ABD Başkanı'nın değişmesinden bu yana Rusya'nın davranışındaki tek gerçek değişiklik budur." diye konuştu.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın sürdürebilir kalkınması için G7 ülkelerin yardımına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Dayanıklılığımız ve ülkemizin ilerleyebilmesi için yıllık Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık bütçe desteği sağlamak önemli. Bu, ABD de dahil olmak üzere G7 liderlerinin ortak kararı olmalı." ifadelerini kullandı.

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        Savaşı sonlandırmak için ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya baskı kurması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, müttefikleri de bu sürece katlı sağlamaya davet etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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