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        Haberler Magazin Zeki Demirkubuz'dan 'Oscar' özeleştirisi - Magazin haberleri

        Zeki Demirkubuz'dan 'Oscar' özeleştirisi

        Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği 'Hayat' filmi Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı. Ünlü yönetmen, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:12
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        Oscar'a aday olamadı
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        97’nci Akademi Ödülleri, 10 kategoride kısa listelerini açıkladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen ‘Hayat’, uluslararası uzun metraj film kategorisinde listeye giremedi.

        Bunun üzerine Zeki Demirkubuz, X hesabından bir özeleştiride bulundu. Ünlü yönetmen, "Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık... Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim" dedi.

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