Zeki Demirkubuz'dan 'Oscar' özeleştirisi

97’nci Akademi Ödülleri, 10 kategoride kısa listelerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen ‘Hayat’, uluslararası uzun metraj film kategorisinde listeye giremedi.

Bunun üzerine Zeki Demirkubuz, X hesabından bir özeleştiride bulundu. Ünlü yönetmen, "Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık... Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim" dedi.