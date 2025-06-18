Zehra Güneş: Muhteşem bir atmosfer vardı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Millilerde, karşılaşmanın ardından Zehra Güneş ve Elif Şahin birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Elif’in takım arkadaşına atmosferi sorması üzerine Zehra Güneş, "Atmosfer muhteşemdi. İlk maçlar çok zordur. Biz uzun süreden sonra takıma katıldık. Çok kritik yerlerden geri dönüp kıyasıya mücadele verdiğimiz setleri almamızın en büyük nedenlerinden biriydi. Bütün seyircilerimize, tribünde, ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar sayesinde çok kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik" ifadelerini kullandı.

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Zehra da, Elif’e "Bugün az plase attın" demesi üzerine Elif, "Bugün böyle olması gerekiyordu. Diğer maçlarda ne olur bilmiyorum" yanıtını verdi.

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