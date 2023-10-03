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        Haberler Magazin Zehra Güneş'in kuzenini görenler şaştı kaldı! Meğer Survivor'un yıldız ismiymiş!

        Zehra Güneş'in kuzenini görenler şaştı kaldı! Meğer Survivor'un yıldız ismiymiş!

        A Milli Kadın Voleybol takımının başarılı oyuncularından Zehra Güneş, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Yetenekli sporcunun son olarak kuzeni gündem oldu. Güneş'in kuzeni meğer Survivor'un en gözde yarışmacılarından biriymiş...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:08
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          Milli Takım içerisinde gösterdiği başarılarıyla ilgi odağı olan güzel ve yetenekli voleybolcu Zehra Güneş özel hayatıyla da herkes tarafından merak ediliyor.

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          Magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri olan Güneş Survivor'un en gözde isimlerinden biri olan şimdilerde ise binlerce takipçiye sahip ünlü bir ismin kuzeni çıktı.

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          Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile kuzen çıktı. İkilinin birlikte verdikleri poz sosyal medyada gündem oldu.

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          Berkan Karabulut geçtiğimiz aylarda Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü.

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          İşte o paylaşım...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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