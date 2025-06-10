Zayıf ama selülitli misiniz? Sıkı bir vücut için diyetten fazlasına ihtiyacınız var! Selülite karşı 360 derecelik çözüm önerileri!

SIK KARŞILAŞILAN YANLIŞLAR

Toplumda hâkim olan bazı yanlış inanışlar selülit tedavisinde vakit kaybına neden olabiliyor. Örneğin, “spor yapan kişide selülit olmaz” ya da “krem sürünce geçer” gibi ifadeler, süreci hafife almak anlamına geliyor. Selülit, cilt altı dokuların kompleks yapısıyla ilgili olduğu için tek bir yöntemle çözüm beklemek çoğu zaman yanıltıcıdır.