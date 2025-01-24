Zanaatkarlar Çarşısı'nın 'Süslü Badegül'ü

Kent merkezinde el sanatları ustalarının faaliyet gösterdiği Zanaatkarlar Çarşısı, bölgedeki bir sokak kedisinin mekanı oldu.

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Çarşıda zeytin ağacından hijyenik ahşap kaşık üretimiyle uğraşan 61 yaşındaki Osman Heper ve 58 yaşındaki Halit Yıldızeli'nin dükkanında kendisine özel yer ayarlanan ve 'Süslü Badegül' adı verilen kedi, geceleri burada kalıyor.

Gün içerisinde çarşı etrafında dolaşan ve acıktığı zaman Heper'in dükkanına gelerek karnını doyuran kedi, bazen de ustaların çalışmasına kucaklarına çıkarak eşlik ediyor.

Ahşap kaşık ustası Osman Heper, kedinin zaman içerisinde tüm esnafın sevgisini kazandığını belirterek, "Burada ona 'Süslü Badegül' ismini verdiler. Ben de buraya alıştırdım. Artık evi burası oldu. Zaman zaman yemeğini yiyip gidiyor. Buralarda avlanıyor. Kendisine merdivenli özel yer yaptım. Yukarıya çıkıp oturuyor. Geceleri de burada kalıyor. Buralarda hep dolaşıyordu, ben de atölyeme alıştırdım.

Mamasını koyuyoruz. Yanıma da yerini yaptım. Biraz olsun yalnızlığımı alıyor. Bize çalışma motivasyonu sağlıyor. Moralim bozuk olduğu zaman ona bakınca yüzüm gülüyor ve ruh halim değişiyor. Çok cana yakın bir hayvan. Bu kadar insana yakınını ilk defa görüyorum. Bazen de böyle çalışırken geliyor ve kendisiyle ilgilenmemi istiyor. Çalışırken patisini gelip atıyor. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Sevilmek istiyorlar, ben de onu çok seviyorum" dedi.