Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. TÜİK'in verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon farkı üzerinden memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapılması kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte kamuda görevli teknisyenlerin maaşları da yeniden hesaplandı. Temmuz 2025 zammı sonrası teknisyen maaşında ne kadar artış yaşandı? İşte yeni rakamlar ve tüm ayrıntılar...